Als am Dienstagmorgen gegen acht Uhr eine 52 Jahre alte Opel-Fahrerin die Alte Straße in Fahrtrichtung der Niedringhausener Straße (B 239) befuhr, kam ihr auf gerader Strecke kurz nach der Einmündung Alter Salzweg ein Kleinlaster mit Planenaufbau entgegen.

Hüllhorst (ots) - Von dessen Ladefläche, so die Angaben, ragte seitlich ein länglicher Gegenstand hervor, der den Wagen der Hüllhorsterin schließlich touchierte. Dennoch fuhr der unbekannte Fahrer des Kleinlasters in Richtung der Hauptstraße davon ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dem beteiligten Kleinlaster machen können, melden sich bitte unter Telefon (0571) 88660 bei den Verkehrsermittlern.



