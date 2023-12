Ein 26-Jähriger beging in den Abendstunden des Sonntags in der Mindener Innenstadt diverse Sachbeschädigungen.

Minden (ots) - Nach einem Zeugenhinweis konnte der Mann gestellt und festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand. Da der Mann psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde das Ordnungsamt Minden verständigt. In der Folge wurde der Mindener ins Krankenhaus Lübbecke Zwangs eingewiesen.



Gegen 20.40 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein Unbekannter den Eingangsbereich vor einem Restaurant in der Straße Königswall verwüstet habe. Hierbei gingen einige Blumenkübel zu Bruch. Zudem beschädigte der Mann mit einer Eisenstange den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw VW Golf. Anschließend ging der verwirrt Wirkende über Königswall und Königstraße, wobei er immer wieder mit der Eisenstange gegen Gegenstände schlug. Ob es hier zu weiteren Sachbeschädigungen kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend verschwand der Aggressor in einem Wohnhaus in der Königstraße. Hier trafen die alarmierten Einsatzkräfte in einer Wohnung auf den Mindener. Der sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, konnte aber letztendlich festgenommen und der Mindener Dienststelle zugeführt werden.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell