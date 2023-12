Wegen des versuchten Aufbruchs eines Weihnachtsmarktstandes wurden die Beamten in der Nacht zu Donnerstag in die Straße Am Kurpark gerufen.

Bad Oeynhausen (ots) - Vor Ort traf die entsandte Streifenwagenbesatzung auf einen tatverdächtigen Heranwachsenden sowie zwei Angehörige des zuständigen Sicherheitsdienstes. Die berichteten, dass man den 20-Jährigen gegen 4.45 Uhr bei dem versuchten Aufbruch eines Standes ertappt und festgehalten habe. Eine weitere Person, so die Ausführungen, sei mit einem Fahrrad geflüchtet.



Infolgedessen wurde der mutmaßliche Täter zur Personalienfeststellung auf die Polizeiwache in die Blücherstraße gebracht. Diese konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Zuvor hatten die Beamten das mutmaßliche Tatwerkzeug sicherstellen können. Nun erhält der 20-Jährige eine Anzeige.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell