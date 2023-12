Wegen des Zusammenstoßes zweier Autos wurden die Beamten am Dienstag gegen 13.20 Uhr zur Werster Straße gerufen.

Bad Oeynhausen (ots) - Demnach hatte ein 36 Jahre alter Mann aus Bad Oeynhausen mit einem Ford, so die Erkenntnisse, die Werster Straße in Richtung der Ringstraße befahren und war dabei aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kam es trotz eines Ausweichmanövers zum seitlichen Kontakt mit dem entgegenkommenden VW eines Mannes (38) aus Löhne.



Weil sich den verständigten Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme Verdachtsmomente eines möglichen Drogenkonsums bei dem 36-Jährigen ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem fertigten die Polizisten eine Anzeige gegen ihn.



