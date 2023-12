Zu einem Unfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw ist es am Montag gegen 13.55 Uhr in Rahden gekommen.

Rahden (ots) - Den Erkenntnissen zufolge befuhr eine Autofahrerin aus Wagenfeld mit einem Toyota die B 239 in Fahrtrichtung Rahden. Zeitgleich befand sich ein Mann hinter dem Steuer eines Omnibusses auf der Preußisch-Ströher-Allee und wollte den Kreuzungsbereich der B 239 zur Sielhorster Allee hin überqueren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei das Auto mit dem Radkasten des Busses kollidierte.



Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Diepholz gebracht. Ihr stark in Mitleidenschaft gezogener Wagen wurde abgeschleppt. Der Busfahrer (73) sowie dessen Fahrgäste blieben unversehrt. Außerdem blieb der Bus fahrbereit.



