Beim Versuch die Steinstraße zu überqueren sind am Sonntagabend zwei Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Bad Oeynhausen (ots) - Den Erkenntnissen nach hatte eine 29 Jahre alte Frau aus Bad Oeynhausen die Königstraße vom ZOB kommend gegen 20.35 Uhr befahren und wollte von dieser nach links in die Steinstraße abbiegen. Zeitgleich befanden sich eine 68-jährige Frau aus Bad Oeynhausen und ein 69 Jahre alter Mann aus Neustadt am Rübenberge in gleicher Richtung auf dem ampelgeregelten Fußgängerüberweg, um die Steinstraße zu überqueren. Dabei erfasste der Ford beide Passanten, sodass diese zu Boden geschleudert wurden.



Ein Notarztteam versorgte die schwer verletzten Fußgänger bevor die 68-Jährige dem örtlichen Krankenhaus zugeführt wurde. Der ein Jahr ältere Mann wurde ins Krankenhaus Herford gebracht. Die Autofahrerin blieb den Angaben zufolge körperlich unversehrt.



