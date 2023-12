Am späten Donnerstagnachmittag sind zwei Kinder (11, 12) bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Porta Westfalica (ots) - Als die beiden Mädchen gegen 17 Uhr an der Haltestelle an der Vlothoer Straße aus dem haltenden Linienbus ausstiegen, kam es zur Kollision mit einem nahenden Pkw.



Dessen Fahrer (53) aus Porta Westfalica hatte den Erkenntnissen nach die Vlothoer Straße in Richtung der Findelstraße befahren und die Bushaltestelle passieren wollen, als die Kinder hinter dem Bus auf die Fahrbahn traten. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford, die jungen Portanerinnen wurden offenbar leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt werden.



Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0





Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell