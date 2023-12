Zwei leicht verletzte Personen und zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Lübbecker Straße am Donnerstagmittag.

Minden (ots) - Den Erkenntnissen nach hatte ein 82 Jahre alter Renault-Fahrer aus Minden gegen 12.55 Uhr beabsichtigt, von dem Gelände einer Tankstelle in den fließenden Verkehr einzufahren. Zur gleichen Zeit befand sich auf der Lübbecker Straße eine 81 Jahre Mindenerin hinter dem Steuer eines Volkswagens und befuhr die Fahrbahn in Richtung der Birne. Als der Mann schließlich das Auto auf die Straße lenkte, kam es zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.



