Ein 16-jähriger Herscheider beschäftigte am Samstag über Stunden die Polizei.

Herscheid (ots) - Eine Streifenwagen-Besatzung sah an der Elsener Straße zwei junge Männer, von denen sich der eine kaum auf den Beinen halten konnte. Als die Polizeibeamten anhielten und fragten, ob sie helfen könnten, begrüßte sie der 16-Jährige mit "Fuck You". Es folgten im Laufe der nächsten Minuten "Ich ficke euch" und "Hurensöhne", "scheiß Hurensöhne", "ehrenvoller Wichser", "Ich ficke deine Mutter", "Ich schlage dich", "Ich habe ein Messer", usw. Als er mit einer Glasflasche in der Hand bedrohlich auf die Polizeibeamten losging, überwältigten und fesselten ihn die Beamten. Sie bekamen mehrere Tritte ab. Außerdem versuchte er, die Einsatzkräfte anzuspucken und zu beißen. Die Polizei informierte die Eltern. Doch weil er weiter aggressiv auftrat und sich nicht unter Kontrolle hielt, nahmen ihn die Polizeibeamten mit zur Wache. Dort stürzte er erneut und wurde bewusstlos, weshalb die Polizei einen Rettungswagen hinzuzog. Ein Streifenwagen begleitete die Fahrt zur Klinik. Unterwegs versuchte er, von der Trage aufzustehen und die Rettungssanitäterin zu bespucken, weshalb die Fahrt unterbrochen werden musste. Auch in der Notaufnahme brüllte er herum und setzte seine Beleidigungskanonaden mit "Scheiß Bullen", "Bastarde", "Wichser" usw. fort. Mehrmals mussten ihn die Polizeibeamten erneut fixieren. Bis der junge Mann unter Kontrolle war, dauerte es weitere zwei Stunden. Einsatzende: 0.27 Uhr. Es folgte das Schreiben der Strafanzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung. (cris)