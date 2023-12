Am Samstagmorgen hat die Polizei einen 16-jährigen, mutmaßlichen Einbrecher erwischt.

Plettenberg (ots) - Ein Zeuge hörte kurz nach 4 Uhr Geräusche aus der Grundschule Ohle und informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten zwei junge, männliche Täter aus dem Gebäude. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung und forderten weitere Kräfte an. Sie erkannten einen der Tatverdächtigen und konnten ihn auf seinem Heimweg abfangen und fixieren. Polizeibeamten durchsuchten die Grundschule um sicherzustellen, dass sich keine weiteren Täter in dem Gebäude aufhielten. Die Polizei beschlagnahmte seine Tasche mit Diebesbeute und stellte vor Ort Einbruchwerkzeug sicher. Der 16-jährige bestreitet die Tat. Er wurde am Morgen einer Erziehungsberechtigten übergeben. Der zweite Täter konnte entkommen.



Weiterer Einbruch in Hallenschule



Einen weiteren Einbruch gab es in der vergangenen Nacht in die Hallenschule. Die Täter bearbeiteten zwei Fenster und kletterten in die Schule. Dort wurden zwei Klassenräume durchsucht. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.



Angriff auf Vollstreckungsbeamte



Wegen einer häuslichen Gewalt rückte die Polizei am Samstag zu einem Wohnhaus aus. Ein 37-jähriger Mann mit einem Schäferhund an der Leine bedrohte auch die Polizeibeamten. Die zogen sich zunächst zurück und riefen Verstärkung. Als er versuchte zu flüchten, konnten ihn die Polizeibeamten überwältigen. Ein Rettungswagen brachte den psychisch angeschlagenen Mann zunächst ins Krankenhaus. Dort veranlassten Ordnungsamt und Arzt eine Zwangseinweisung nach Psych-KG. Auf dem Weg in eine andere Klinik randalierte der 37-Jährige im Krankenwagen und zerstörte medizinisches Gerät. Die Polizei schrieb Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (cris)