Ein Neuenrader (21) war gestern, 5.45 Uhr, auf seinem Fahrrad unterwegs.

Neuenrade (ots) - Er fuhr von der Neue Mühle kommend durch den dortigen Kreisverkehr. Den Polizisten berichtete er, aus der Küntroper Straße sei ein Auto in den Kreisel eingefahren, habe ihn touchiert und so zu Fall gebracht. Der Autofahrer flüchtete in einem weißen Fahrzeug über die Bahnhofstraße in Richtung Werdohl. Er war männlich, hatte schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und trug keine Brille. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)