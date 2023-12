Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 1 Uhr nachts, und Sonntag, 15 Uhr, am Rauhkampweg einen Pkw-Benzintank angebohrt und den Treibstoff gestohlen.

Iserlohn (ots) - Der schwarze Mitsubishi Space Star parkte auf dem Parkplatz der ehemaligen Hauptschule in Hennen. Als der Fahrer am Sonntagnachmittag zu seinem Wagen kam, sprang er nicht an. Er stellte fest, dass der Tank leer war, verdächtigte einen Freund, mit dem Pkw gefahren zu sein und besorgte Benzin in einem 5-Liter-Kanister. Als er den Treibstoff umfüllte, plätscherte das Benzin unten direkt wieder raus. Die Werkstatt stellte die Manipulation fest. Am Mittwoch erstattete der Halter Anzeige bei der Polizei.



Am Mittwoch zwischen 20 und 20.30 Uhr wurde an der Sofienstraße ein Elektroscooter gestohlen. Das Fahrzeug parkte im Hausflur eines Mehrfamilienhauses.



Ein 20-jähriger Mann ist auf Wohnungsbetrüger hereingefallen und hat eine hohe Geldsumme verloren. Auf der Suche nach einer neuen Wohnung in Iserlohn war er auf einer Plattform im Internet auf ein Angebot gestoßen. Per Mail wurde der Mietvertrag vereinbart und der 20-Jährige überwies Geld. Danach brach der Kontakt ab. Am Mittwoch erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Die warnt vor den Fake-Wohnungsangeboten - auch für Ferienaufenthalte. Im Internet gibt es immer wieder Angebote, die mit wunderschönen Fotos für eine Wohnung werben. Die Anbieter nutzen die Wohnungsnot. Sie finden meist eine Ausrede, um nicht selbst zu einer Wohnungsbesichtigung anreisen zu können - etwa, weil sie sich gerade im Ausland aufhalten. Stattdessen bieten sie, gegen Vorkasse einen Schlüssel zu übersenden. Der wird allerdings nie kommen. Ohne sich von tatsächlichen Eigentumsverhältnissen überzeugt zu haben, sollten Mietinteressenten daher kein Geld zahlen. Auch bei der Suche nach Feriendomizilen ist es sicherer, auf bekannte Anbieter zu setzen und - falls verlangt - eine Vorkasse-Zahlung über den Portal-Betreiber abzuwickeln.



Iserlohn Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer hat am Mittwoch eine Waschanlage an der Baarstraße ramponiert. Statt "N" einzulegen und seinen Wagen vom Förderband mitziehen zu lassen, blieb er mit seinem Automatik-Wagen in der "D-Stellung" und fuhr durch die Anlage. Ein Mitarbeiter versuchte noch rufend und an die Scheibe klopfend, den Fahrer zu stoppen. Das hörte der Senior jedoch offenbar nicht und setzte zurück, bis er an einer weiteren Walze hängen blieb. Drei Walzen erlitten Getriebeschäden bzw. wurden verbogen. Der Schaden beträgt grob geschätzt 10.000 Euro. Der Stammkunde der Anlage bestreitet sowohl, dass am Eingang der Waschstraße eine Anweisung zur Nutzung hängt - was allerdings sehr deutlich der Fall ist - als auch die "Stopp!"-Rufe der Mitarbeiter. Auch die hinzu gerufenen Polizeibeamten hatten Schwierigkeiten, sich mit dem Senior zu verständigen. Sie beschlagnahmten gegen den Willen des Seniors den Führerschein. Die Straßenverkehrsbehörde bekommt einen entsprechenden Hinweis zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 86-Jährigen.

(cris)