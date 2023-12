Unbekannte haben im Keller eines leerstehenden Einfamilienhauses an der Bertingloher Straße eine Matratze in Brand gesetzt.

Menden (ots) - Als die Inhaber am Freitagmorgen nach dem Gebäude schauten, stellten sie fest, dass mehrere Fenster und Türen beschädigt waren und im Keller die nur noch glimmende Matratze lag. Feuerwehr und Polizei wurden gerufen. Die Polizei ermittelt wegen einer Brandstiftung. Am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, brannte am Hederichweg eine Mülltonne. Ein zweiter Behälter wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein Hausbewohner löschte das Feuer mit dem Gartenschlauch. (cris)



Gegen 17 Uhr stellte eine Zeugin am Sonntag ein Loch in der Packstation an der Straße Frielingsen fest. Unbekannte hatten offenbar gewaltsam mehrere Pakete aus der auf einem Geschäftsparkplatz stehenden Station entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)