Ein Container mit Bauschutt brannte am Silvesterabend, gegen 23:15 Uhr, in der Breslauer Straße.

Letmathe (ots) - Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen, bevor er auf ein angrenzendes Haus übergreifen konnte. Möglicherweise entstand der Containerband durch Feuerwerkskörper. Im Zuge der Ermittlungen wurden ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger aus Iserlohn als mögliche Tatverdächtige identifiziert. Gegen sie wird wegen möglicher versuchter Brandstiftung ermittelt. (schl)



Mittels Feuerwerkskörper sprengten Unbekannte am Samstagabend, zwischen 20:00 und 20:15 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Straße Lanferkamp auf. Die Täter erbeuteten anschließend Zigaretten und Bargeld in einer unbekannten Anzahl und Höhe. Sie entkamen unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)