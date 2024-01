Vier maskierte Personen haben am Neujahrsmorgen Molotowcocktails in bzw. gegen die Gesamtschule in Kierspe geworfen.

Märkischer Kreis (ots) - Darüber hinaus gab es im Laufe der Silvester-Nacht - zwischen 18 und 6 Uhr - über 200 Einsätze für die Polizei unter anderem wegen Bränden, Streits, Verkehrsunfällen, hilfloser Personen, Sachbeschädigungen, entlaufener Hunde oder alkoholisierter Randalierer.



Die Polizei war der erwarteten Lage entsprechend in der Nacht zum Neujahrstag mit mehr Streifenwagen unterwegs als sonst. Nur ein Teil der Einsätze mündete in Feststellungen oder Anzeigen. Die Leitstelle der Polizei registrierte zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, 28 Meldungen über (Kleinst-)Brände, darunter vor allem Mülleimer oder Altpapiercontainer. In zwölf Fällen ermittelt die Polizei weiter. Häufiger taucht in den Einsatzberichten der Vermerk "Pyrotech" auf, weil Silvesterfeuerwerk zumindest aus Sicht der Melder unsachgemäß oder an falschen Stellen gezündet wurde. Bereits am Sonntagmorgen zerstörte an der Ecke Hasenkampstraße/Kiefernweg in Iserlohn ein Feuer zwei Dixi-Toiletten und mehrere Warnbaken und beschädigte einen Zaun und einen Pkw.



Am Montag gegen 0.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass vier maskierte Personen Molotowcocktails gegen die Fensterscheiben der Gesamtschule Kierspe werfen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Täter bereits entfernt. Die Feuerwehr stellte kein offenes Feuer mehr fest. Einer der Brandsätze durchschlug eine Scheibe eines Klassenzimmers und setzte eine Gardine in Brand, das Feuer erlosch von selbst. Eine weitere Flasche beschädigte eine Scheibe, zwei Brandsätze blieben ungenutzt am Tatort stehen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen Brandstiftung. Die Hausmeister sicherten das Gebäude.



In Plettenberg, Iserlohn und Lüdenscheid wurden Personen festgestellt, die sich verbotenerweise mit Schreckschuss- oder Signalwaffen an der Knallerei beteiligten. Polizeibeamte stellten PTB-Waffen sicher und schrieben Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.



Zwei entlaufene Hunde in Halver und Werdohl konnten ihren Besitzern im Laufe der Nacht zurückgegeben werden. In Kierspe gab es einen als vermisst gemeldeten Hund. Eine Hunde-Halterin beschuldigt einen Nachbarn, einen Böller nach ihrem Hund geworfen zu haben, weshalb dieser ebenfalls die Flucht ergriff. Auch ein Iserlohner holte die Polizei, weil Personen in der Innenstadt Böller nach seinem Hund geworfen hätten.



Eine detailliertere Auswertung des gesamten Neujahrs-Wochenendes folgt am Dienstag.

