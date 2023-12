Aus einem gesicherten Kellerraum An Pater und Nonne wurden zwischen dem 29.

Letmathe (ots) - November und Sonntagnachmittag mehrere elektronische Geräte gestohlen. Der oder die Täter hebelten ein Vorhängeschloss auf und entwendeten u.a. ein Samsung-TV-Gerät, einen Werkzeugkoffer und einen Siemens-Staubsauger.



An der Straße Up Schultenkamp gab es in der Nacht zum Freitag zwei Diebstähle aus Pkw. Unbekannte durchwühlten beide Wagen. Aus einem blauen BMW X5 XDrive wurde eine geringe Menge Münzgeld gestohlen. Aus einem roten Honda Civic verschwanden u.a. eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren, Parfüm, Zigaretten und ein Stoffrucksack. (cris)