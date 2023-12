Nach einer sexuellen Belästigung und einer gefährlichen Körperverletzung fahndet die Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen.

Lüdenscheid (ots) - Der Unbekannte hatte einer Besucherin in der Diskothek "Saitensprung" am 1. Juli gegen 2.40 Uhr zunächst mehrmals an das Gesäß gegriffen. Als sich die 32-Jährige beschwerte, trat er sie mehrmals. Da der Vorfall von Videokameras gefilmt wurde, liegen der Polizei Bilder vor. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, den Tatverdächtigen auf anderem Wege zu finden, hat das Amtsgericht eine Veröffentlichung von Fotos angeordnet. Sie sind zu finden auf der landesweiten Fahndungsseite der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/121739 . Die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 02351/9099-0, oder jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise auf die Identität des Mannes entgegen. (cris)