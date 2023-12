Bei einem Verkehrsunfall auf der Neuenrader Straße wurden heute Vormittag drei Menschen leicht verletzt.

Altena (ots) - Gegen 9.25 Uhr war ein Balver (29) in seinem Seat Leon in Richtung Dahle unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen geriet er in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem VW Caddy eines 36-jährigen Iserlohners zusammen. Hierbei wurden der Unfallverursacher sowie der Unfallgegner und dessen Beifahrer (31) leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme circa eineinhalb Stunden gesperrt. (dill)