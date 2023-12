Am Donnerstagabend, zwischen 18.45 und 19.15 Uhr, gab es einen Einbruch in der Straße Am Burgberg.

Letmathe (ots) - Unbekannte hebelten eine Balkontür auf, durchwühlten die gesamte Wohnung und flüchteten mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 5029-0. (cris)