Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Hähnchen-Verkaufswagen eingebrochen, der an der Hagener Straße parkten.

Letmathe (ots) - Sie machten schwere Beute in dem Anhänger: Fast einhundert Getränkedosen, 30 Liter Öl, Hähnchenspieße aus Metall, Münzgeld, Schrauben, ein Kartenlesegerät und 200 Plastiktüten. Die Polizei dokumentierte die Aufbruchspuren. (cris)