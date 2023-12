Unbekannte sind am Wochenende, zwischen Samstagmittag und Montagmorgen, in eine Juwelier-Werkstatt an der Hagener Straße eingebrochen.

Letmathe (ots) - Sie verschafften sich an der Straße "Langer Kummer" über ein Fenster Zugang, durchwühlten die Werkstatt und entwendeten Uhren, Ersatzteile und Armbänder sowie Geräte. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0. (cris)