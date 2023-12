Zwischen Freitagnachmittag und Montag, 17.50 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Waldbergsley eingebrochen.

Altena (ots) - Dabei gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor: Sie traten die Tür auf, verwüsteten das Badezimmer, durchwühlten Schränke oder schmissen diese um und rissen Kleidung und andere gelagerte Gegenstände aus den Möbeln. Gestohlen wurde Bargeld.



Zwischen dem 7. Oktober und dem vergangenen Samstag wurde im ehemaligen "Plus"-Parkhaus an der Lenneuferstraße ein Motorrad gestohlen. Der Halter wollte die schwarze BMW R 1250 GS Adventure am Samstag vor dem Hochwasser in Sicherheit bringen und stellte gegen 12 Uhr den Diebstahl fest.



Am 2. Weihnachtstag kurz nach 5 Uhr morgens randalierten mehrere Personen in der Fußgängerzone Lennestraße. Zwei Männer und drei Frauen zerstörten mehrere Blumentöpfe und Kübel. Kurz vor 6 Uhr wurde ein Bewohner der Kirchstraße vom Lärm mehrerer Personen wach und schaute aus dem Fenster. Darauf bedrohte ihn eine der Personen. (cris)