Die Polizei rückte am Dienstagnachmittag aus, weil an der Ecke Altenaer Straße/Pater Nonne auf einem Parkplatz eine bewaffnete Person herumlaufe.

Letmathe (ots) - Die Polizeibeamten entdeckten dort zwar keine bewaffnete Person, dafür in der Nähe die Melderin. Die 21-Jährige hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Notrufe veranlasst. Auch diesmal schrieben die Beamten eine Strafanzeige gegen die Frau wegen Missbrauchs von Notrufen. Sie bestreitet den Anruf.



Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagmorgen gegen 9.40 Uhr einen Einbruch in ein Wohn- und Bürohaus an der Bergstraße. Vor Ort stellten Polizeibeamte fest, dass eine Bürotür eingetreten wurde. Im Verlauf des Gesprächs mit dem Zeugen kam der Verdacht auf, dass der unter Drogen stehende Melder selber die Tür eingetreten haben könnte. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen einen besonders schweren Falls des Diebstahls aus Büroräumen.



In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde an der Untergrüner Straße in ein Drahtstahlwerk eingebrochen. Unbekannte hebelten zunächst ein Fenster, dann zwei Getränkeautomaten gewaltsam auf und entwendeten das Geld. Die Polizei sicherte Spuren. Ebenfalls an der Untergüner Straße wurde Zigarettenautomat aufgehebelt. Der Täter entwendete Geldkassette sowie sämtliche Zigaretten. Ein Zeuge bemerkte die Tat am Sonntag gegen 1.40 Uhr.



Am Samstag um 0.46 Uhr sind Unbekannte in die Realschule an der Von-der-Kuhlen-Straße eingebrochen. Sie brachen eine Kellertür auf und lösten dabei einen Alarm aus. Die Polizei durchsuchte das Gebäude und sicherte Spuren. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. (cris)