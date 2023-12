Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde in die Stadtbücherei eingebrochen.

Hemer (ots) - Die Täter drangen durch ein Kellerfenster in das Gebäude an der Hauptstraße ein und entwendeten einen Laptop. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen sind Unbekannte in eine Firmenhalle an der Mendener Straße eingebrochen. Von dort konnten sie sich Zugang verschaffen zu einem angrenzenden Wohngebäude. Die Täter durchwühlten sowohl die Geschäfts- als auch die Wohnräume. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei konnte noch nicht festgestellt werden, ob die Täter Beute gemacht haben. (cris)