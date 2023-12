Unbekannte sind am Mittwochvormittag in einen Keller an der Karlstraße eingebrochen.

Iserlohn (ots) - Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und stahlen vier Flaschen Trocknerparfüm und zwei Trockentücher.



Durch ein eingeschlagenes Dachfenster ist ein Unbekannter zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Firmengebäude an der Teichstraße eingedrungen. Er brach einen Kaffeeautomaten auf und entwendete das Münzgeld. Beim Einschlagen der Scheibe muss er sich verletzt haben. Die Polizei sicherte Spuren.



Ein Iserlohner hat wahrscheinlich am Samstag am Stadtbahnhof seine Debitkarte verloren. In den Folgetagen stellte er fest, dass seine Karte mehrmals zum Einkaufen genutzt wurde. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.



Eine 32-jährige Altenaerin wurde am Mittwoch gegen Mittag in einem Elektronikmarkt am Kurt-Schumacher-Ring beim Diebstahl erwischt. Sie hatte ordentlich eingepackt: mehrere USB-Sticks, Kopfhörer und Tablet-Stifte. Ein Mitarbeiter hatte die Frau beobachtet, nahm sie an der Kasse in Empfang und rief die Polizei. Das Geschäft sprach ein Hausverbot aus. Weil die Frau mehrere Messer mit sich führte, schrieben die Polizeibeamten eine Strafanzeige wegen eines Diebstahls mit Waffen sowie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Messer wurden sichergestellt. (cris)