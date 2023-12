Bezüge, u.a.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5653472 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5448451 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5428589 Am kommenden Donnerstag, 14.12.2023, wird die Polizei erneut in Lüdenscheid und Halver Kontrollen im Rahmen des Konzepts "Sichtbar sicher in den Kindergarten" durchführen.

Märkischer Kreis (ots) - Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind hiermit herzlich eingeladen, die Kontrollen zu begleiten. Bitte setzen Sie sich hierzu zwecks weiterer Absprachen mit der Pressestelle in Verbindung. (dill)