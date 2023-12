Vor Weihnachten gab es mehrere Fahrraddiebstähle.

Menden (ots) - Zwischen Mittwoch, 0.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, wurde von einem Hinterhof an der Kolpingstraße ein Fahrrad der Marke Rammstein gestohlen. Als der Eigentümer zu seinem Fahrrad kam, lag nur noch das zerstörte Fahrradschloss vor Ort. Auf der Federkabel des gestohlenen Fahrrades stehen auf beiden Seiten in weißen Schriftzügen Namen. Im Laufe der vergangenen Woche verschwand aus einer Garage an der Delyner Straße ein olive-grünes E-Bike der Marke Prophete, Modell 27,5-Zoll Diamant MTB mitsamt Kettenschloss. Nachbarn sahen, dass das Garagentor offen stand und informierten den Inhaber.



Am Samstag um 8.50 Uhr versuchten Unbekannte, die Tür von Geschäftsräumen am Bieberkamp aufzubrechen. Der Einbruchversuch misslang. (cris)