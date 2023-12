An dieser Stelle überquerte der Fußgänger gegen 5.30 Uhr die Von-Vincke-Straße. Ein Pkw überrollte seinen Fuß. Der Fahrer fuhr weiter. Foto: Polizei MK

© An dieser Stelle überquerte der Fußgänger gegen 5.30 Uhr die Von-Vincke-Straße. Ein Pkw überrollte seinen Fuß. Der Fahrer fuhr weiter. Foto: Polizei MK

Nach einem Unfall am heutigen Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Von-Vincke-Straße in Halver sucht die Polizei nach einem flüchtenden Fahrzeug.

Halver (ots) - Ein 18-jähriger Fußgänger wollte in Höhe die Von-Vincke-Straße überqueren. Er betrat gegenüber der Tankstelle die Fahrbahn, obwohl sich aus Richtung Lüdenscheid ein Fahrzeug näherte. Der Wagen überrollte seinen Fuß. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Wagens (vermutlich ein Audi) hielt zweimal kurz an, fuhr dann jedoch weiter und bog in die Straße Langenscheid ab. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 18-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach dem schwarzen Fahrzeug und weiteren Unfallzeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02353/9199-0. (cris)