Ein 23-Jähriger Plettenberger war in der Nacht zu Dienstag, gegen 00:15 Uhr, zu Fuß auf dem Gehweg an der Breddestraße unterwegs.

Plettenberg (ots) - Auf Höhe eines dortigen Baumarktes kam ihm ein unbekannter Mann entgegen. Unvermittelt schlug ihm dieser mit der Faust ins Gesicht. Anschließend zog ihm der unbekannte Mann sein Handy, ein Samsung Galaxy A13 in schwarz, aus der Tasche. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung vom Tatort. Er wird wie folgt beschrieben:



- männlich

- ca. 30 - 35 Jahre

- dunkle Hautfarbe

- ca. 185 cm groß

- dunkle Hose

- dunkle Oberbekleidung

- schwarze Baseballcap



Der 23-Jährige kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Tatverdächtigen vor oder nach der Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl)