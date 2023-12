Zeugen informierten die Polizei am Mittwochabend, gegen 22:45 Uhr, über mehrere Jugendliche, die am Parkplatz an der Applauskurve (L707, Nordhelle) offenbar illegales Feuerwerk zündeten und mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schossen.

Herscheid (ots) - Ein Zeuge nahm die Verfolgung eines Autos auf, das zu der Gruppe gehörte. Am Wanderparkplatz Hardt kontrollierten Polizisten das Fahrzeug. Im Auto des 18-Jährigen aus Lüdenscheid fanden die Beamten mehrere illegale Knallkörper. Diese wurden sichergestellt. Eine Schreckschusswaffe fanden die Beamten nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen einer möglichen Straftat nach dem Sprengstoffgesetz und warnt explizit vor dem Kauf und der Verwendung solcher Feuerwerkskörper. Neben der möglichen Strafbarkeit, ist das Risiko sich oder andere zu verletzten hoch. (schl)