"Bezugsmeldung Warnung vor weißem Kastenwagen in den sozialen Medien" vom 13. Dezember, 15.10 Uhr Die Polizei stellt die Ermittlungen nach einem angeblichen Vorfall am 12.

Meinerzhagen (ots) - Dezember ein. Es hat keine Straftaten durch Fahrer weißer Transporter gegeben.

Immer wieder kreisen Warnungen durch soziale Netzwerke über verdächtige Transporter, aus denen Kinder angesprochen würden. Sie verunsichern Eltern in aller Regel völlig zu Unrecht. Das Problem bei den Warnungen über Social Media ist, dass diese häufig kopiert, teils aus dem Kontext gerissen oder ungeprüft weitergeleitet werden. Hiervon rät die Polizei ausdrücklich ab.

Im Verdachtsfall gilt: Immer zunächst die Polizei zu informieren! Nur so können ggf. umgehend Maßnahmen getroffen oder Ermittlungen eingeleitet werden. Die geschilderten Situationen entpuppen sich in den allermeisten Fällen als vollkommen unbedenklich.

Tipps zum Umgang mit solchen Meldungen und Hinweise für Eltern, wie sie damit umgehen können, finden Sie auf unserer Website unter https://maerkischer-kreis.polizei.nrw/artikel/verdaechtiges-ansprechen-von-kindern-5. (cris)