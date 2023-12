Eine 69-jährige Iserlohnerin ist auf Microsoft-Betrüger hereingefallen.

Iserlohn (ots) - Es lief sehr typisch ab: Am Mittwoch vergangener Woche meldete sich ein sehr schlecht Deutsch sprechender Mann mit indischem Akzent bei ihr am Telefon. Insgesamt zwei Stunden telefonierte er mit der Frau, die ihm Zugriff auf ihren Computer gewährte. Irgendwann wurde der Bildschirm blau und sie verlor die Steuerungsmöglichkeit. Nach dem Gespräch bekam sie eine Information von PayPal mit der Bestätigung, dass sie Geld transferiert habe. Eine weitere Überweisung in Dollar wurde vom Sicherheitssystem des Zahlungsdienstleisters gestoppt. Welche Informationen sie dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter gegeben hatte, daran konnte sich die 69-Jährige am Sonntag, als sie Anzeige bei der Polizei erstattete, nicht mehr erinnern.



Die Betrüger finden leider immer noch Menschen, die der Lügengeschichte vom angeblichen Virenbefall glauben. Die Polizei warnt: Der große Software-Hersteller lässt seine Kunden nicht anrufen. Geben Sie keinem Fremden Zugriff zu Ihrem Computer! Geben Sie keine persönlichen Daten preis! Wenn Sie den Eindruck haben, dass jemand unbefugt Zugriff auf den Computer genommen hat: Stecker und LAN-Kabel ziehen! Wenn der Verdacht besteht, dass ein Fremder Zugriff auf Bankkonten genommen hat: Sofort Konten sperren lassen!



An der Rheinermark wurde in der Nacht zum Sonntag die Scheibe eines roten Volvo eingeschlagen. Unbekannte entwendeten vier Päckchen Zigaretten.



In der Nacht zum Freitag wurde auf einem Parkplatz "Auf der Burg" ein Citroen Berlingo durchwühlt. Der Täter fand aber offenbar nichts Verwertbares. Von einem Fahrzeugeinbruch am Freitagmorgen Am Hochbehälter gibt es Videoaufnahmen: Sie zeigen, wie eine männliche Person um 4.26 Uhr einen vor dem Mehrfamilienhaus geparkten VW Transporter aufbricht und in den Wagen steigt. Er entwendet Schlüssel, Deo, E-Zigaretten und eine Schachtel mit Zigaretten. Der Mann wirkt schlank. Er trägt Mütze, Hoodie, Jogginghose und Sneaker.



In der Nacht zum Freitag wurden im Stadtgebiet diverse Fahrzeuge beschädigt. An der Platanenstraße zerkratzten Unbekannte einen Wagen und zerstachen Reifen zweier weiterer Fahrzeuge. Auch an der Blumenstraße wurden die Reifen zweier Pkw zerstochen. In der Nacht zum Samstag wurde an der Peterstraße ein Pkw zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.



Heute (Montag) Morgen sind drei Unbekannte in eine Tankstelle an der Schlesischen Straße eingebrochen. Um 2.27 Uhr brachen sie eine Hintertür auf und lösten dabei einen Alarm aus. Dennoch öffneten die Täter diverse Schränke, beschädigten Glaseinsätze und rafften Zigarettenschachteln zusammen. Die Polizei umstellte das Objekt, konnte jedoch keine Täter mehr vor Ort feststellen. Auf Videoaufnahmen sind die drei Täter zu sehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.



Ein 44-jähriger Dortmunder wurde am Freitag gegen 18 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring beim Diebstahl von Alkohol erwischt. Er schmuggelte acht Flaschen Hochprozentiges und zwei Dosen Bier an der Kasse vorbei. Dort nahm ihn der Ladendetektiv in Empfang. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden Polizeibeamte Utensilien mit weißem Pulver. Da er bereits im erheblichen Umfang wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist, muss mit Wiederholungen gerechnet werden. Außerdem hat er keinen festen Wohnsitz. Deshalb nahm ihn die Polizei diesmal nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest. Ein Arzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit und nahm ihm Blut ab. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (cris)