Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte auf der Brunscheider Straße einen LKW mit Anhänger.

Lüdenscheid (ots) - Der 40-Tonner-Gliederzug war komplett beladen. In erster Linie wollten die Beamten das vom Fahrer missachtete Durchfahrtverbot für den gewerblichen Güterverkehr sanktionieren. Doch es kam noch dicker. Während der Kontrolle roch es stark nach Alkohol. Der Alkoholvortest sprach eine deutliche Sprache: fast 2 Promille. Die nächste Fahrt ging zur Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt dem 46-jährigen portugiesischen Fahrer eine Blutprobe. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland aufwies, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens noch vor Ort eine Sicherheitsleistung über 900 Euro hinterlegen. Ein Ersatzfahrer fuhr den Gliederzug schließlich an seinen Bestimmungsort. (dill)