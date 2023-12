Am Sonntagmittag, gegen 12:30 Uhr, brannte vor einem Mehrfamilienhaus in der Fuelbecker Straße ein Müllcontainer.

Lüdenscheid (ots) - Bei dem Versuch den Container zu löschen, atmeten drei Anwohner Rauchgase ein. Sie kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Feuerwehr gelang es die Flammen vollständig zu löschen. Durch das Feuer wurden auch Teile des Wohnhauses beschädigt. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Brandstiftung. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)



Durstig waren offenbar Diebe, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Hasleystraße eindrangen. Sie stahlen insgesamt sechs Sixpacks Cola, ein Sixpack Multivitaminsaft und ein Sixpack Wasser. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. (schl)