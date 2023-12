Ein Papiercontainer brannte am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, auf dem Schulhof des Zeppelin-Gymnasiums.

Lüdenscheid (ots) - Die Feuerwehr löschte den Brand in der Folge. Ca. 20 Minuten zuvor war Polizisten im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes in Tatortnähe ein ca. 25-30 Jahre alter und ca. 1.80m großer Mann mit brustlangen rot-orangenen Haaren aufgefallen. Möglicherweise steht er im Zusammenhang mit dem Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)