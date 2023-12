An der Altenaer Straße wurden in der Nacht zum Samstag die Scheiben zweier Pkw zerschlagen.

Letmathe (ots) - Die Täter durchwühlten die Pkw (ein schwarzer Skoda und ein grauer Mazda MX-5), fanden aber offenbar nichts für sie Verwertbares. Ein schwarzer Touran wurde in der Nacht oder im Laufe des Samstags an der Kühlingstraße durchwühlt. Auch dort machte der Täter keine Beute.



Am Samstagnachmittag wurde an der Dechenhöhe ein E-Bike gestohlen. Der Fahrer hatte es gegen 15 Uhr am Parkplatz der Dechenhöhle abgestellt und mit einem Faltschloss an einer Straßenlaterne gesichert. Als er gegen 16.15 Uhr zurückkehrte, war das Cube-Mountainbike verschwunden. Das zerstörte Schloss lag in einem Mülleimer in der Nähe. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf. (cris)