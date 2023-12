In der vergangenen Nacht wurde an der Dorfstraße in Wiblingwerde ein blauer Toyota RAV4 gestohlen.

Nachrdot-Wiblingwerde (ots) - Nach Angaben des Fahrers hatte er den Wagen am Mittwoch gegen 19 Uhr dort abgestellt und abgeschlossen. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)