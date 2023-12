Am Samstag um 2.15 Uhr wurde Am Hünenköpfchen eine Scheibe eines weißen VW Golf eingeschlagen.

Hemer (ots) - Die Uhrzeit ist bekannt, weil das Sicherheitssystem des Fahrzeugs eine Meldung verschickte. Aus dem Wagen wurde nichts gestohlen.



Am Freitag haben Taschendiebe wieder in Hemer zugegriffen. Eine 77-jährige Hemeranerin war ab 12.30 Uhr zunächst Essen in einer Metzgerei und ging dann in einem Discounter an der Bahnhofstraße einkaufen. Sie legte ihre Handtasche mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen. An der Kasse stellte die Frau gegen 13.30 Uhr fest, dass die Geldbörse weg war. Der Diebstahl fand entweder in der Metzgerei oder in dem Discounter statt. Zwischen 13 und 13.30 Uhr kaufte eine 82-jährige Hemeranerin in einem Supermarkt am Hadamareplatz ein. Sie legte ihre Handtasche mitsamt Geldbörse auf ihrem Rollator ab. An der Kasse stellte sie fest, dass die Handtasche offenstand und das Portemonnaie weg war. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern Ausschau halten nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb, so der Rat der Polizei: Wertsachen immer dicht am Körper tragen! Und keine PIN mit ins Portemonnaie stecken! (cris)