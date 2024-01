Zeugen meldeten am Silvesterabend, gegen 22:15 Uhr, mehrere laute Detonationen auf einem Spielplatz an der Berliner Straße.

Plettenberg (ots) - Bei Eintreffen der Polizisten rannten mehrere Jugendliche davon. Einen 17-Jährigen konnten die Beamten allerdings festhalten. Er hatte mehrere pyrotechnische Knallkörper (umgangssprachlich auch "Polenböller") ohne erforderliche CE-Nummer dabei. Die Knallkörper wurden sichergestellt. Gegen den 17-Jährigen wird wegen eines Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt. (schl)



Zeugen meldeten kurz nach dem Jahreswechsel, gegen 00:16 Uhr, eine Person die am Busbahnhof in der Grünestraße mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Die alarmierten Polizisten trafen den mutmaßlichen Schützen, einen 35-Jährigen Werdohler, sowie seinen 29-Jährigen Begleiter an. Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe sicher und schrieben eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (schl)