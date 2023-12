Ein Quad der Marke Troxus wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Grundstück in der Straße In den Klippen entwendet.

Hemer (ots) - Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen. (schl)