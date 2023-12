Am Westhang haben Unbekannte bereits in der Nacht zum Dienstag vergangener Woche den Katalysator eines grauen Opel T98 abgetrennt und gestohlen.

Iserlohn (ots) - Der Diebstahl wurde am Montag bei der Polizei angezeigt.



Unbekannte sind am Wochenende in eine Fabrikhalle an der Teichstraße eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme am Montag noch nicht feststellen.



Mit einem Wechseltrick hat ein Unbekannter am Montagmittag im Warenhaus-Parkhaus am Theodor-Heuss-Ring einen 79-jährigen Hemeraner bestohlen. Der Senior war gerade dabei, seine Einkäufe in den Wagen zu laden, als ihn ein Unbekannter in gebrochenem Deutsch ansprach. Der Unbekannte fragte, ob der Senior ein 2-Euro-Stück wechseln könne. Während der Senior in seiner Geldbörse nachschaute, fummelte ihm auch der Fremde im Portemonnaie herum. Als der Unbekannte weg war, prüfte der Senior seinen Bargeldbestand und stellte fest, dass mehrere Scheine fehlten. Der Tatverdächtige dürfte 30 bis 40 Jahre alt sein. Er war schlank und trug eine dunkelgraue Wollmütze und eine dunkelgraue Jacke.



Lovescammer/-innen haben immer mehrere Eisen gleichzeitig im Feuer. Das musste jetzt ein Senior aus Iserlohn feststellen. Der Iserlohner hatte im Internet eine angebliche Bundeswehr-Soldatin kennengelernt, die angeblich im Nahen Osten stationiert ist. Die brachte ihn dazu, ihr beim Rücktransport ihres Gepäcks zu helfen - durch eine Überweisung. Als sich die angebliche Frau nach den Überweisungen nicht mehr meldete, wurde er misstrauisch und versuchte, sein Geld zurückzuholen. Dabei fand er heraus, dass das Geld an ein anderes Opfer geflossen war. Der andere Mann sollte für das Geld Guthaben-Karten kaufen und den Betrügern die Codes durchgeben.

Die Betrüger treiben ein böses Spiel mit den Gefühlen ihrer Opfer. Doch Romance Scammer (früher bekannt als Heiratsschwindler) küssen nicht. Sie agieren aus weit entfernten Standorten in sozialen Netzwerken und auf Dating-Plattformen. "Ihr Foto gefällt mir", so lautet eine der typischen Anmach-Formeln. Typisch ist, dass die Betrüger sehr schnell von Heiraten sprechen - obwohl sie ihr Gegenüber nie im wirklichen Leben getroffen haben.



Die Polizei rät, genauer hinzuschauen bei solchen Online-Kontakten. Oft hilft bereits eine einfache Suche nach dem Namen oder eine Foto-Suche z.B. bei Google, um einen Betrüger oder eine Betrügerin zu entlarven. Wenn ein Foto unter verschiedenen Namen angezeigt wird, sollten Betroffene den Kontakt lieber sofort abbrechen. Irgendwann kommen die angeblichen Ärzte, Geschäftsleute, Krankenschwester oder Soldaten in eine Notlage und fordern von ihrem Lover finanzielle Unterstützung. Oder sie bitten darum, ihre Reise nach Deutschland zu bezahlen. Keine Pakete und kein Geld weiterleiten oder verschicken! Anzeigen ist angebracht - um dem Spiel mit den Gefühlen anderer möglichst schnell ein Ende zu machen. (cris)