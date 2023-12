Gewaltsam brachen Unbekannte am Freitag zwischen 14:30 und 23:20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße ein.

Werdohl (ots) - Der Wohnungsinhaber stellte die beschädigte Wohnungstür am späten Abend fest und informierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Spielekonsole entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)



Gegen 01:00 Uhr am Sonntag schlug ein unbekannter Täter mit einem Sperrpfosten eine Scheibe einer Gaststätte in der Inselstraße ein. Er wurde dabei durch eine Mitarbeiterin der Gaststätte beobachtet. Der dünne und eher kleinere Mann war mit einer Jogginghose, einer glänzenden Jacke, sowie einer Bauchtasche mit rotem Gurt bekleidet. Er flüchtete in Richtung Bahnhofsplatz. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl)