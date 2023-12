Unbekannte haben aus einem ausgestellten Neuwagen die Stoßdämpfer ausgebaut.

Meinerzhagen (ots) - Der nicht angemeldete Sprinter stand seit etwa fünf Wochen auf dem Grünstreifen am Parkplatz eines Autohauses an der Oststraße. Am Montag bemerkten Mitarbeiter, dass die Stoßdämpfer demontiert und gestohlen wurden. Das Autohaus erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)