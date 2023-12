Am Freitagmittag bezahlte eine 84-jährige Halveranerin Ware im Drogeriemarkt, brachte ihre Einkäufe ins Auto und ging gegen 13 Uhr in den Discounter in der Nähe.

Halver (ots) - Die Geldbörse steckte sie in ihre Handtasche. An der Kasse des Discounters bemerkte sie, dass die Handtasche geöffnet und ihre Geldbörse gestohlen wurde. Gegenüber der Polizei wollte sie nicht ausschließen, dass sie ihre Tasche möglicherweise zwischendurch im Einkaufswagen abgestellt und aus den Augen gelassen haben könnte.



Einen Tag später traf es eine 73-jährige Halveranerin. Sie hatte gerade noch am Geldautomaten Geld gezogen und ging in den Discounter. Während des Einkaufs zwischen 10 und 10.20 Uhr schaute ihre Geldbörse etwas aus ihrer seitlichen Jackentasche heraus. An der Kasse bemerkte sie, dass das Portemonnaie weg war. Wie sie später der Polizei berichtete, hatte sie keine verdächtigen Beobachtungen gemacht.



Die warnt immer wieder vor Taschendieben: Neben Weihnachtsmärkten sind Discounter oft besuchte Haupt-Tatorte. Deshalb sollten Besucher oder Kunden dort ihre Wertsachen grundsätzlich möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit im Portemonnaie stecken. Sonst ist das Konto geleert, bevor die Opfer überhaupt den Diebstahl der Geldbörse bemerkt haben. (cris)