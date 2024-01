In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße Fischerei ein.

Werdohl (ots) - Die Täter schlugen dazu eine Glastür ein. Anschließend entwendeten sie unter anderem Süßigkeiten und einen Computer. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 17-Jähriger Werdohler als Tatverdächtiger identifiziert werden. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung seines Zimmers an der elterlichen Anschrift wurde das Diebesgut aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ihn. (schl)