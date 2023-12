Ein Plettenberger ist heute Nacht bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt.

Plettenberg (ots) - Er befuhr nach bisherigem Kenntnisstand gegen 1.50 Uhr in seinem Kia Sportage die Landstraße 697 (Am Wall) in Richtung Eiringhausen / Hestenbergtunnel. Aus ungeklärter Ursache kam er nach der letzten Ampel vor dem Tunnel rechts von der Straße ab und stieß gegen eine Beton-Schutzmauer. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung fand den verunfallten PKW vor und leistete sofort Erste Hilfe. Der 67-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund unterstützte die hiesigen Beamten bei der Spurensuche und -sicherung. Der PKW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (dill)