Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Toyota RAV4 gestohlen, der in der Dorfstraße geparkt stand.

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Der Halter des Fahrzeugs stellte den Diebstahl am Morgen fest und informierte die Polizei. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02352/9199-0 mit der Polizeiwache in Altena in Verbindung zu setzen. (schl)