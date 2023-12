An einem Baumarkt am Darmcher Weg in Meinerzhagen haben sich heute Vormittag insgesamt 30 Traktor-Fahrer versammelt.

Märkischer Kreis (ots) - Die Polizei erlangte kurz vorher Hinweise darauf, dass ursprünglich beabsichtigt war, mit den Traktoren eine Autobahnzufahrt zu blockieren. Hierzu kam es nach einem Gespräch zwischen den Einsatzkräften und dem Versammlungsleiter vor Ort nicht. Stattdessen fuhr die Kolonne ab 11.30 Uhr über die B54 durch Kierspe, Halver bis nach Lüdenscheid. Dort fuhren sie durch die Innenstadt und blockierten für einige Minuten die Sauerfelder Straße. Anschließend fuhr der Aufzug geschlossen und mit polizeilicher Begleitung zurück nach Meinerzhagen. Die Demonstration verlief störungsfrei. (dill)