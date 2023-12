Am Donnerstag und Freitag vor Weihnachten führten Polizeikräfte des Verkehrsdienstes bis in die Nachtstunden hinein Verkehrskontrollen in Lüdenscheid und Umgebung durch, um Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu entdecken.

Märkischer Kreis (ots) - Trotz sehr widriger Wetterverhältnisse an beiden Tagen, bei dauerhaften Regengüssen mit starkem Wind und Sturmböen, wurden eine Reihe von Verstößen festgestellt: So fuhren zehn Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, zwei ohne die notwendige Fahrerlaubnis und ein Fahrzeugführer mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug. Zwei Fahrer legten gefälschte Führerscheine vor. Bei einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen, es wurden verschiedene technische Mängel sowie diverse weitere Verstöße erkannt. Die Verkehrsteilnehmer mussten sich in der Regel andere Verkehrsmittel suchen, um ihre Fahrt fortzusetzen.