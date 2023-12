Heute Morgen gegen 10 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen freilaufenden "Vogelstrauß".

Schalksmühle (ots) - Herkunft und Gattung waren schnell klar: Es handelte sich um einen flugunfähigen Nandu aus einem Gehege in Dahlerbrück. Als die Polizei bei den Besitzern klingelte, hatten die noch gar nichts bemerkt. Vor den Augen der Beamten schlüpfte Tier Nr. 2 durch den kaputten Zaun und sprang in die Volme. 100 Meter flussabwärts kletterte es an Land. Gemeinsam mit den Haltern und Mitarbeitern des Ordnungsamtes kreisten die Polizeibeamten den gefederten Flüchtling ein und leiteten ihn zurück ins Gehege. Die Suche nach dem ersten Ausreißer gestaltete sich langwieriger. Er stakste über die ohnehin gesperrte Schienenstrecke. Einen kurzen Augenblick mussten die Polizei den Autoverkehr auf der B 54 stoppen. Einfach so die Verkehrswege kreuzen, wie einem der Schnabel gewachsen ist: keine gute Idee! Eine Begegnung mit Fahrzeugen wäre nicht nur für den Nandu unangenehm. Um 12 Uhr schnappte sich die Halterin auch den ersten entlaufenen Vogel.



Die zweite gute Nachricht: Den Rest der Schicht war für die Streifen der Polizei nichts mehr los in Schalksmühle. (cris)